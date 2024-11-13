ЦБ назвал опасным предложение согласовывать ключевую ставку с властями
Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) наделить правительство полномочиями по корректировке денежно-кредитной политикой может негативно сказаться на способности ЦБ принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции. Об этом заявили в регуляторе.
В РСПП ранее предложили обязать ЦБ согласовывать основные направления денежно-кредитной политики с правительством в связи с высокими ставками, сообщили «Ведомости».
Реализация подобного предложения «увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями», а также усилит инфляционные и девальвационные ожидания, пояснил регулятор в беседе с РБК.
В ЦБ добавили, что такие новации вдвойне опасны в условиях высокой инфляции.
Замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим, заявил ранее НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru