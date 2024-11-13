ЦБ назвал опасным предложение согласовывать ключевую ставку с властями

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) наделить правительство полномочиями по корректировке денежно-кредитной политикой может негативно сказаться на способности ЦБ принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции. Об этом заявили в регуляторе.

В РСПП ранее предложили обязать ЦБ согласовывать основные направления денежно-кредитной политики с правительством в связи с высокими ставками, сообщили «Ведомости».