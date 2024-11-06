Банк России заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре не предопределено, однако его вероятность очень высока, следует из материалов Банка России.

Регулятор при этом указал, что необходимо дальнейшее ужесточение денежно кредитных условий для возвращения инфляции к цели. Отмечается, что для этого требуется как повышение ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии.