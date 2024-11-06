Банк России заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре не предопределено, однако его вероятность очень высока, следует из материалов Банка России.

Регулятор при этом указал, что необходимо дальнейшее ужесточение денежно кредитных условий для возвращения инфляции к цели. Отмечается, что для этого требуется как повышение ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии.

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До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре ключевая ставка может вырасти с 21% до 23%.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН заявила, что несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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