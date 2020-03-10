Как низко падёт рубль? Экономисты хвалят нефтяной «демарш» России

Эксперты похвалили российские власти за жёсткую позицию на переговорах: по их мнению, сохранение доли рынка за счёт увеличения добычи для России важнее в долгосрочной перспективе, чем нынешнее падение доходов от нефтяного экспорта.

«У нас впереди глобальная депрессия и действия российских властей показывает, что, если они не понимают, то ощущают – регулярность получения дохода важнее сумм. Это верно и для страны, и для семьи. То, что Россия сохраняет себе долю рынка, мы, грубо говоря, обеспечиваем себе регулярный доход», - заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Нынешние низкие цены на нефть невыгодны самой Саудовской Аравии, объяснил НСН экономист Михаил Хазин.

«Россия в кои-то веки проявила самостоятельность (выйдя из сделки ОПЕК+ - прим. НСН), что вызвало реакцию противников. Произошедшее на мировом рынке нефти – это попытка резкой реакции на отказ России идти на поводу у Саудовской Аравии и США. Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - отметил он.

Падение цен на нефть потянуло за собой рубль. Курс доллара, который перед мартовскими выходными держался около 67-68 рублей, преподнёс неприятный сюрприз россиянам уже в понедельник, подскочив до 74-75 рублей, а евро пошёл ещё дальше – к 85 рублям. Помня «чёрный вторник» 2014 года, россияне побежали в обменники. Однако уже утром 9 марта во многих пунктах не оказалось валюты, либо операции не проводились, сообщали слушатели радиостанции «Говорит Москва». Успокоить сограждан решили эксперты: высказывались мнения, что обвал – краткосрочный и спекулятивный. Такую точку зрения высказал, в частности, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведёв.

В выходной день 9 марта власти ограничились «словесными интервенциями». Минфин заявил, что средств Фонда национального благосостояния при цене даже в $25–30 за баррель хватит на покрытие выпадающих доходов аж до 2026-2030 годов. Банк России пока пообещал приостановить закупки валюты на 30 дней.

Торги на Московской бирже возобновятся утром 10 марта. Верхние ценовые границы доллара и евро установлены на уровне 76,3951 рубля и 87,3131 рубля соответственно. Падать будет не только рубль, но и бумаги российских компаний, которые вчера потеряли 9–26% на торгах в Лондоне. Некоторые аналитики настроены весьма пессимистично: в «Финаме» предсказывают «кровавую баню» для участников торгов в России.

