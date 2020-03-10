Как низко падёт рубль? Экономисты хвалят нефтяной «демарш» России
Обвалившиеся цены на нефть привели к резкому ослаблению рубля на торгах в Лондоне в понедельник, однако более показательным будет вторник, когда стартуют торги на Московской бирже.
Мировые цены на нефть возобновили рост на торгах во вторник, 10 марта. Так, майский фьючерс нефти Brent вырос сразу на 7,45%, то есть до $36,92 за баррель, а баррель нефти WTI с поставкой в апреле подорожал на 6,87%, до $33,27, передает RT. Рынок приходит в себя после обвала в понедельник, когда нефтяные котировки рухнул вниз сразу на 30%. Падение оказалось недолгим: к концу того же дня нефть отыграла примерно треть падения. Однако цены по-прежнему остаются низкими, в том числе базового уровня для российского бюджета на 2020 год ($42,4 за баррель нефти Urals).
К падению привёл отказ России продлевать сделку ОПЕК+ о заморозке роста нефтедобычи. Как сообщили СМИ, после этого Саудовская Аравия объявила России «ценовую войну», снизив цены на свою нефть. По оценкам экспертов, Россия и страны картеля ещё могут договориться до конца марта.
Эксперты похвалили российские власти за жёсткую позицию на переговорах: по их мнению, сохранение доли рынка за счёт увеличения добычи для России важнее в долгосрочной перспективе, чем нынешнее падение доходов от нефтяного экспорта.
«У нас впереди глобальная депрессия и действия российских властей показывает, что, если они не понимают, то ощущают – регулярность получения дохода важнее сумм. Это верно и для страны, и для семьи. То, что Россия сохраняет себе долю рынка, мы, грубо говоря, обеспечиваем себе регулярный доход», - заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Нынешние низкие цены на нефть невыгодны самой Саудовской Аравии, объяснил НСН экономист Михаил Хазин.
«Россия в кои-то веки проявила самостоятельность (выйдя из сделки ОПЕК+ - прим. НСН), что вызвало реакцию противников. Произошедшее на мировом рынке нефти – это попытка резкой реакции на отказ России идти на поводу у Саудовской Аравии и США. Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - отметил он.
Падение цен на нефть потянуло за собой рубль. Курс доллара, который перед мартовскими выходными держался около 67-68 рублей, преподнёс неприятный сюрприз россиянам уже в понедельник, подскочив до 74-75 рублей, а евро пошёл ещё дальше – к 85 рублям. Помня «чёрный вторник» 2014 года, россияне побежали в обменники. Однако уже утром 9 марта во многих пунктах не оказалось валюты, либо операции не проводились, сообщали слушатели радиостанции «Говорит Москва». Успокоить сограждан решили эксперты: высказывались мнения, что обвал – краткосрочный и спекулятивный. Такую точку зрения высказал, в частности, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведёв.
В выходной день 9 марта власти ограничились «словесными интервенциями». Минфин заявил, что средств Фонда национального благосостояния при цене даже в $25–30 за баррель хватит на покрытие выпадающих доходов аж до 2026-2030 годов. Банк России пока пообещал приостановить закупки валюты на 30 дней.
Торги на Московской бирже возобновятся утром 10 марта. Верхние ценовые границы доллара и евро установлены на уровне 76,3951 рубля и 87,3131 рубля соответственно. Падать будет не только рубль, но и бумаги российских компаний, которые вчера потеряли 9–26% на торгах в Лондоне. Некоторые аналитики настроены весьма пессимистично: в «Финаме» предсказывают «кровавую баню» для участников торгов в России.
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