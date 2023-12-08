ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года

Цифровой рубль начнет поступать в массовый оборот не ранее 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

ЦБ: В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году

В регуляторе напомнили, что сейчас идет тестирование цифрового рубля на некоторых сотрудниках Банка России и клиентах 13 кредитных учреждений. В 2024 году число участников пилота расширится.

Регулятор указал, что тестирование пройдет как минимум до конца 2024 года и может быть продлено при необходимости. Только после завершения пилота цифровой рубль начнут внедрять в массовый оборот, подчеркнули в ЦБ.

В августе 2023 года регулятор утвердил тарифы по пользованию цифровым рублям. Все операции с ним будут бесплатными.

Пилотный проект с использованием цифрового рубля стартовал 15 августа. В первую группу участников тестирования вошли «Альфа-Банк», ВТБ, «Газпромбанк» и ряд других кредитных организаций, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦБ РФ / cbr.ru
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