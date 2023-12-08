ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года

В регуляторе напомнили, что сейчас идет тестирование цифрового рубля на некоторых сотрудниках Банка России и клиентах 13 кредитных учреждений. В 2024 году число участников пилота расширится.

Регулятор указал, что тестирование пройдет как минимум до конца 2024 года и может быть продлено при необходимости. Только после завершения пилота цифровой рубль начнут внедрять в массовый оборот, подчеркнули в ЦБ.

В августе 2023 года регулятор утвердил тарифы по пользованию цифровым рублям. Все операции с ним будут бесплатными.

Пилотный проект с использованием цифрового рубля стартовал 15 августа. В первую группу участников тестирования вошли «Альфа-Банк», ВТБ, «Газпромбанк» и ряд других кредитных организаций, напоминает «Радиоточка НСН».

