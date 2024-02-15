ЦБ: Криптовалюты не рассматриваются как платежное средство в России

«Я, прежде всего, хотела бы обозначить однозначную позицию Банка России, которую мы не раз уже высказывали. Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», — указала Полякова.

Зампред ЦБ добавила, что инвестирование в такие валюты возможно, при этом возникает вопрос об адекватной оценке инвестором рисков, которые он принимает. По словам Поляковой, риски при инвестировании в криптовалюты могут быть существенными.

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2024 году выгодными будут вложения в цифровую валюту, однако этот инструмент рассчитан в первую очередь на профессионалов, пишет Ura.ru.

