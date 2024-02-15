ЦБ: Криптовалюты не рассматриваются как платежное средство в России
Банк России не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории страны. Об этом заявила зампредседателя регулятора Ольга Полякова, передает ТАСС.
«Я, прежде всего, хотела бы обозначить однозначную позицию Банка России, которую мы не раз уже высказывали. Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», — указала Полякова.
Зампред ЦБ добавила, что инвестирование в такие валюты возможно, при этом возникает вопрос об адекватной оценке инвестором рисков, которые он принимает. По словам Поляковой, риски при инвестировании в криптовалюты могут быть существенными.
Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2024 году выгодными будут вложения в цифровую валюту, однако этот инструмент рассчитан в первую очередь на профессионалов, пишет Ura.ru.
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