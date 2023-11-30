Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Росфинмониторинг фиксирует двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в 2023 году, в основном они связаны с коррупцией, терроризмом и оборотом наркотиков. Такое заявление сделал глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что работа по обороту криптовалюты продолжается. По словам Чиханчина, благодаря программному продукту «Прозрачный блокчейн» есть возможность проводить расследования по этим делам с криптовалютой.
Ранее, 24 ноября, сообщалось, что стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов. Согласно данным, криптовалюта подорожала на 3,08% - до 38 220 долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru