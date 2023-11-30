Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое

Он отметил, что работа по обороту криптовалюты продолжается. По словам Чиханчина, благодаря программному продукту «Прозрачный блокчейн» есть возможность проводить расследования по этим делам с криптовалютой.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов. Согласно данным, криптовалюта подорожала на 3,08% - до 38 220 долларов, передает «Радиоточка НСН».

