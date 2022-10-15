ЦБ готовится выдавать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов

Президент России Владимир Путин наделил Центробанк России полномочиями выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.

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Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что разрешения будут выдавать в случаях и в порядке, установленном советом директоров Центрального банка РФ.

Президент России запретил вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, 2 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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