ЦБ готовится выдавать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
Президент России Владимир Путин наделил Центробанк России полномочиями выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.
Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сообщается, что разрешения будут выдавать в случаях и в порядке, установленном советом директоров Центрального банка РФ.
Президент России запретил вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, 2 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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