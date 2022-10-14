Аналитик спрогнозировал курс доллара в ближайшие месяцы
У российской национальной валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар в ближайшие месяцы, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
По его словам, рубль держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности. На текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.
«Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — отметил эксперт.
В ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- В Китае предупредили, что Европу без России ждут деиндустриализация и потеря триллионов долларов
- Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в ближайшие месяцы
- Названы главные ошибки худеющих
- СМИ: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве
- Мощное землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии
- МИД Белоруссии: в республике проведут военные сборы
- Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище
- Трамп раскритиковал американских конгрессменов за вызов на слушания по штурму Капитолия
- Кулеба: В Европе не могут представить себе поражение России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru