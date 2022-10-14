Аналитик спрогнозировал курс доллара в ближайшие месяцы

По его словам, рубль держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности. На текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.

«Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — отметил эксперт.

В ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

