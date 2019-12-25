ЦБ готов продать правительству контрольный пакет акций Сбербанка

Глава ЦБ подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что обсуждается смена основного акционера Сбербанка. Сейчас им является ЦБ. По словам Набиуллиной, регулятор не может «передать» пакет акций – только продать его.

То, что сейчас ЦБ перечисляет причитающиеся ему дивиденды Сбербанка в бюджет, Набиуллина считает временной мерой. Если правительство хочет получать эти дивиденды, то логично, если оно и купит контрольный пакет акций, добавила председатель Банка России.

Рыночная стоимость 50% + одной акции Сбербанка составляет около 2,8 триллионов рублей.

