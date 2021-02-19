ЦБ допустил повышение ключевой ставки в 2021 году
Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в текущем году. Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, тут «нельзя предопределить», все будет зависеть от ситуации в экономике.
Набиуллина отметила, что у ЦБ есть четыре сценария развития денежно-кредитной политики. Базовый сценарий не предполагает снижение инфляции, передает RT.
Ранее ЦБ заявил, что в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% вместо нынешней в 4,25%. Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что Центробанк не регулирует инфляцию, а пытается ее сдерживать, что может не очень хорошо получаться в условиях мирового экономического кризиса.
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