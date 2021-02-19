ЦБ допустил повышение ключевой ставки в 2021 году

Набиуллина отметила, что у ЦБ есть четыре сценария развития денежно-кредитной политики. Базовый сценарий не предполагает снижение инфляции, передает RT.

Ранее ЦБ заявил, что в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% вместо нынешней в 4,25%. Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что Центробанк не регулирует инфляцию, а пытается ее сдерживать, что может не очень хорошо получаться в условиях мирового экономического кризиса.

