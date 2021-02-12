Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ до «допандемического» уровня
Темпы роста экономики РФ могут достичь допандемического уровня к концу 2021 года. С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что ранее регулятор прогнозировал, что это произойдёт к середине 2022 года.
При этом, Центробанк сохранил прогноз по динамике ВВП России в 2021 году – рост на 3-4%.
А ранее в пятницу, 12 февраля, стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% в четвертый раз подряд. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Напомним, в минувшем году ЦБ для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых.
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