Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ до «допандемического» уровня

Темпы роста экономики РФ могут достичь допандемического уровня к концу 2021 года. С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что ранее регулятор прогнозировал, что это произойдёт к середине 2022 года.

При этом, Центробанк сохранил прогноз по динамике ВВП России в 2021 году – рост на 3-4%.