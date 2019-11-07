ЦБ допустил очередное снижение ключевой ставки

Центробанк может снизить ключевую ставку в пятый раз за год. Как отмечает ТАСС, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, это решение будет принято, если совет директоров ЦБ увидит, что предыдущие снижения ставки положительно влияли на инфляцию.

Как напоминает Ura.ru, в конце октября Банк России в четвертый раз за год понизил ключевую ставку. При этом впервые с декабря 2017 года она была понижена сразу на 0,5% — до 6,5%.