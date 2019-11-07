ЦБ допустил очередное снижение ключевой ставки
Центробанк может снизить ключевую ставку в пятый раз за год. Как отмечает ТАСС, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, это решение будет принято, если совет директоров ЦБ увидит, что предыдущие снижения ставки положительно влияли на инфляцию.
Как напоминает Ura.ru, в конце октября Банк России в четвертый раз за год понизил ключевую ставку. При этом впервые с декабря 2017 года она была понижена сразу на 0,5% — до 6,5%.
Между тем, по словам Набиуллиной, ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. Как пишет РИА ФАН, глава ЦБ выразила уверенность в том, что в течение нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%. Такое развитие сценария возможно в том случае, если инфляция в стране будет на уровне 4%.
Ранее НСН писала, что Центральный банк РФ может пойти на более решительное изменение ключевой ставки. Об этом заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что, как правило, регулятор предпочитает изменять ставку незначительно - на 25 базисных пунктов. Однако, по словам Набиуллиной, на ситуацию могут повлиять данные по инфляции.
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