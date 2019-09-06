От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Экономист в эфире НСН объяснил, что неожиданностью это решение регулятора не стало.
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год. Следующее заседание совета директоров регулятора состоится 25 октября.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что неожиданностью это решение регулятора не стало.
«Они давно уже говорили, что это сделают, что после июльского понижения ставки понизят ее в этом году еще два раза. Вот первый, второго будем ждать. Планы Центробанка совершенно понятны. Инфляция ожидается ниже таргета, в районе 3,75% вместо 4%, поэтому у регулятора, с одной стороны, есть возможность понижать ставку, а во-вторых, есть совершенно определенная цель – удешевить кредит для экономики. Поэтому они и снижают ставку. У них заявленные планы смягчать денежную политику до середины следующего года и выйти на 6-6,5%. А последствие – это снижение ставок по кредитам для предприятий. И параллельное снижение ставок по депозитам. В результате действий Центробанка инфляция должна вернуться к таргету 4%», - сказал он.
При этом экономист призвал не ждать быстрого и непосредственного влияния на экономику.
«Постепенно банки подтянутся, начнут тоже понижать ставки. Ставка по кредиту зависит не только от ставки ЦБ, то есть стоимости денег. Но и от регулирования относительно заемщика. Поэтому ожидать какого-то драматического удешевления кредитов я бы не стал», – заключил Ракша.
Напомним, последнее изменение ключевой ставки произошло 26 июля. Тогда Центробанк снизил ее с 7,5% до 7,25% годовых.
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