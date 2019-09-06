От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес

6 сентября21:41
Георгий Гагарин

Экономист в эфире НСН объяснил, что неожиданностью это решение регулятора не стало.



Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год. Следующее заседание совета директоров регулятора состоится 25 октября.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что неожиданностью это решение регулятора не стало.

Банк России понизил ключевую ставку третий раз за год

«Они давно уже говорили, что это сделают, что после июльского понижения ставки понизят ее в этом году еще два раза. Вот первый, второго будем ждать. Планы Центробанка совершенно понятны. Инфляция ожидается ниже таргета, в районе 3,75% вместо 4%, поэтому у регулятора, с одной стороны, есть возможность понижать ставку, а во-вторых, есть совершенно определенная цель – удешевить кредит для экономики. Поэтому они и снижают ставку. У них заявленные планы смягчать денежную политику до середины следующего года и выйти на 6-6,5%. А последствие – это снижение ставок по кредитам для предприятий. И параллельное снижение ставок по депозитам. В результате действий Центробанка инфляция должна вернуться к таргету 4%», - сказал он.

При этом экономист призвал не ждать быстрого и непосредственного влияния на экономику.

«Постепенно банки подтянутся, начнут тоже понижать ставки. Ставка по кредиту зависит не только от ставки ЦБ, то есть стоимости денег. Но и от регулирования относительно заемщика. Поэтому ожидать какого-то драматического удешевления кредитов я бы не стал», – заключил Ракша.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки произошло 26 июля. Тогда Центробанк снизил ее с 7,5% до 7,25% годовых.

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