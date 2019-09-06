От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес

«Они давно уже говорили, что это сделают, что после июльского понижения ставки понизят ее в этом году еще два раза. Вот первый, второго будем ждать. Планы Центробанка совершенно понятны. Инфляция ожидается ниже таргета, в районе 3,75% вместо 4%, поэтому у регулятора, с одной стороны, есть возможность понижать ставку, а во-вторых, есть совершенно определенная цель – удешевить кредит для экономики. Поэтому они и снижают ставку. У них заявленные планы смягчать денежную политику до середины следующего года и выйти на 6-6,5%. А последствие – это снижение ставок по кредитам для предприятий. И параллельное снижение ставок по депозитам. В результате действий Центробанка инфляция должна вернуться к таргету 4%», - сказал он.

При этом экономист призвал не ждать быстрого и непосредственного влияния на экономику.

«Постепенно банки подтянутся, начнут тоже понижать ставки. Ставка по кредиту зависит не только от ставки ЦБ, то есть стоимости денег. Но и от регулирования относительно заемщика. Поэтому ожидать какого-то драматического удешевления кредитов я бы не стал», – заключил Ракша.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки произошло 26 июля. Тогда Центробанк снизил ее с 7,5% до 7,25% годовых.

