ЦБ допускает введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан
Центробанк России может рассмотреть введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиулиину.
По ее словам, подобная практика возможна для заемщиков, которые имеют высокие доходы и готовы взять на себя дополнительный процентный риск.
При этом для большинства граждан необходимы ограничения, добавила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Регулятор уже видит пространство для подобного решения, однако важна устойчивая тенденция на замедление инфляции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru