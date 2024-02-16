ЦБ допускает введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан

По ее словам, подобная практика возможна для заемщиков, которые имеют высокие доходы и готовы взять на себя дополнительный процентный риск.

При этом для большинства граждан необходимы ограничения, добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Регулятор уже видит пространство для подобного решения, однако важна устойчивая тенденция на замедление инфляции, напоминает «Радиоточка НСН».

