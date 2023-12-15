ЦБ: Больше половины операций по картам в РФ приходятся на «Мир»

Карты платежной системы «Мир» заняли свыше 50% платежного рынка в России. Такие данные следуют из материалов Центробанка РФ.

Система «Мир» запустила прием карт на Кубе

Отмечается, что по итогам третьего квартала текущего года было выпущено почти 256 миллионов карт «Мир». Указывается, что на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в стране и 51,6% выпущенных карт.

В материалах издания РБК говорится, что национальная платежная система достигла подобных показателей впервые.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы Banco de Venezuela начал принимать карты «Мир». В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах. В частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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