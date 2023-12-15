ЦБ: Больше половины операций по картам в РФ приходятся на «Мир»

Отмечается, что по итогам третьего квартала текущего года было выпущено почти 256 миллионов карт «Мир». Указывается, что на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в стране и 51,6% выпущенных карт.

В материалах издания РБК говорится, что национальная платежная система достигла подобных показателей впервые.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы Banco de Venezuela начал принимать карты «Мир». В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах. В частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар, передает «Радиоточка НСН».

