ЦБ: Больше половины операций по картам в РФ приходятся на «Мир»
Карты платежной системы «Мир» заняли свыше 50% платежного рынка в России. Такие данные следуют из материалов Центробанка РФ.
Отмечается, что по итогам третьего квартала текущего года было выпущено почти 256 миллионов карт «Мир». Указывается, что на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в стране и 51,6% выпущенных карт.
В материалах издания РБК говорится, что национальная платежная система достигла подобных показателей впервые.
Ранее, 13 декабря, сообщалось, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы Banco de Venezuela начал принимать карты «Мир». В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах. В частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru