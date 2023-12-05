Система «Мир» запустила прием карт на Кубе

Теперь россияне смогут расплатиться российскими картами в туристических местах, в том числе магазинах, отелях и ресторанах.

Система сейчас проходит первый этап обкатки, в ходе которого туристам можно будет расплатиться в наиболее популярных у россиян территориях, в том числе в Гаване и Варадеро. Гендиректор платежной системы Владимир Комлев отметил, что со временем география расширится.

Ранее днем Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Шри-Ланку в ноябре посетили около 25 тысяч граждан России.