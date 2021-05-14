ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка

Банк России аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка», сообщается на официальном сайте регулятора.

В сообщении указывается, что основанием для аннулирования стало соответствующее ходатайство кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением собрания акционеров о добровольной ликвидации.

ЦБ впервые очно ответил Дерипаске на вопрос о повышении ставок

Отмечается также, что организация сможет удовлетворить все требования кредиторов.

«Тексбанк» занимал 320 место в банковской системе РФ по величине активов, а также был участником системы страхования вкладов.

Ранее Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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