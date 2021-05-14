ЦБ впервые очно ответил Дерипаске на вопрос о повышении ставок
Предприниматель Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста имени П. А. Столыпина спросил главу департамента Центробанка РФ Кирилла Тремасова, можно ли сохранить рост ВВП при текущей политике ЦБ; это первый очный спор экономического регулятора и миллиардера. Об этом сообщает РБК.
Дерипаска в ходе заседания, прошедшего в четверг, отметил, что президент РФ Владимир Путин указывал на необходимость опередить среднемировые показатели экономического роста в два раза, а также обеспечить соответствующий рост доходов жителей страны. При этом бизнесмен подчеркнул, что, по данным ЦБ, рост российской экономики будет находиться на уровне 2%, тогда как ранее президент заявлял о возможности 5% роста.
Дерипаска заявил: «А вы об этом президенту докладываете? Вы же один из источников информации, он рассчитывает на темпы роста 5%, вы говорите 1–1,5%». По словам предпринимателя, это политической вопрос. Тремасов в свою очередь указал на то, что долгосрочные темпы роста будут связаны с производительностью капитала и трудовых ресурсов. Представитель Банка России заявил, что регулятор может лишь «оптимизировать траекторию роста» при помощи контрциклических мер, чтобы избежать резких падений спроса и «перегревов».
Агентство отмечает, что ранее бизнесмен неоднократно подвергал критике такие решения Центробанка, как повышение ключевой ставки или отсутствие реального экономического роста, однако представители Банка России не вступали с ним в очную полемику.
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