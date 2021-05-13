Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными

В докладе сказано, что стоимость денежного перевода из России снизилась с 2,1% до 1%. Это наименьшее значение для показателей по миру. При этом самыми дешевыми названы транзакции из России в Грузию, а самыми дорогими – из Турции в Болгарию.

Отмечается также, что в целом объем переводов из страны в долларовом эквиваленте сократился из-за пандемии, курса рубля и низких цен на нефть, но такая тенденция прослеживается во всем европейского региона.

