ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФов и НПФ, говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Уточняется, что лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

В мае этого года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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