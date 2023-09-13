ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Уточняется, что лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

В мае этого года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

