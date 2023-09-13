ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ
13 сентября 202318:34
Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФов и НПФ, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Уточняется, что лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.
В мае этого года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru