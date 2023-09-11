Центробанк: Предложение о лимите на вывод рублей за рубеж требует обсуждения

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на перевод рублей за рубеж и установить порог на уровне 100 млн рублей, напоминает RT.

«Так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно, валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки», — указал Гузнов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам зампреда ЦБ, необходимо проанализировать, насколько механизм действительно задействован «и так далее».

