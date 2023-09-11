Центробанк: Предложение о лимите на вывод рублей за рубеж требует обсуждения
Предложение относительно введения лимита по сумме вывода средств в рублях за границу требует обсуждения. Об этом заявил статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов, передает ТАСС.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на перевод рублей за рубеж и установить порог на уровне 100 млн рублей, напоминает RT.
«Так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно, валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки», — указал Гузнов в кулуарах Восточного экономического форума.
По словам зампреда ЦБ, необходимо проанализировать, насколько механизм действительно задействован «и так далее».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru