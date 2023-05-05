Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме «дочки»

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ. Об этом говорится в презентации финансовой организации к отчетности за первый квартал 2023 года.

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Как отмечается в материалах банка, структура продолжает «сокращение платежного бизнеса».

«[Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены (кроме "Райффайзенбанка Россия")», — цитирует РБК данные RBI.

Показатели российской «дочки» не будут учитывать при выплате дивидендов.

Кроме того, в RBI заявили о проработке вариантов вывода «Райффайзенбанка Россия» из своего состава.

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ФОТО: РИА Новости
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