Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме «дочки»
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ. Об этом говорится в презентации финансовой организации к отчетности за первый квартал 2023 года.
Как отмечается в материалах банка, структура продолжает «сокращение платежного бизнеса».
«[Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены (кроме "Райффайзенбанка Россия")», — цитирует РБК данные RBI.
Показатели российской «дочки» не будут учитывать при выплате дивидендов.
Кроме того, в RBI заявили о проработке вариантов вывода «Райффайзенбанка Россия» из своего состава.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В Госдуме заявили, что Минцифры не разрабатывает регулирование для блогеров
- Телеграм: В США падают банки, а на Кремль - беспилотники
- Экс-военный из Белгорода получил 13 лет колонии за госизмену
- Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме «дочки»
- В Польше снесли «Памятник благодарности Красной Армии»
- Захарова назвала «мирный план» Зеленского американской методичкой по разжиганию конфликта
- МВД предлагает заменить госконтроль за мигрантами административным надзором
- Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях
- Глава евродипломатии заявил, что Китай не предоставлял оружие России
- Власти Бали резко ограничат въезд туристов на остров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru