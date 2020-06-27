В России появился закон о виноделии

Руденко считает закон крайне важным для виноделов всей страны, так как ранее, несмотря на существенную разницу между производством вина и других алкогольных напитков, они регламентировались одними и теми же нормативными актами. Специалист отметил, что производство вина связано с земледелием, с выращиванием и сбором винограда, поэтому этот процесс сложный и многогранный.

Телеканал отмечает, что вино, поступающее из-за границы и разливающееся в РФ, будет называться не вином, а винным напитком, что Руденко назвал одной из спорных сторон законопроекта о виноделии. Минусом этой формулировки винодел считает тот факт, что достаточно качественный продукт может быть отделен от вина и поставлен в один ряд с низкокачественными винными коктейлями.

