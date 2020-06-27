В России появился закон о виноделии
В России ввели отдельный законопроект о производстве вина, регламентирующий как процесс производства, так и продукцию. Об этом сообщает МИР 24 со ссылкой на члена Союза сомелье России Дениса Руденко.
Руденко считает закон крайне важным для виноделов всей страны, так как ранее, несмотря на существенную разницу между производством вина и других алкогольных напитков, они регламентировались одними и теми же нормативными актами. Специалист отметил, что производство вина связано с земледелием, с выращиванием и сбором винограда, поэтому этот процесс сложный и многогранный.
Телеканал отмечает, что вино, поступающее из-за границы и разливающееся в РФ, будет называться не вином, а винным напитком, что Руденко назвал одной из спорных сторон законопроекта о виноделии. Минусом этой формулировки винодел считает тот факт, что достаточно качественный продукт может быть отделен от вина и поставлен в один ряд с низкокачественными винными коктейлями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17
- Оперштаб: В Москве скончались 20 пациентов с COVID-19
- Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
- В Тюменской области до 5 июля продлили режим повышенной готовности
- Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru