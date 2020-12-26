Трубоукладчик «Северного потока-2» покинул место работ
Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое вело работы по достройке «Северного потока-2», в ночь с пятницы на субботу возвратилось в порт Висмар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.
Уточняется, что после того, как судно покинуло район квадрат проведения работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии и побывало в порте Висмар, оно взяло обратный курс. В настоящее время «Фортуна» преодолела более 100 м от места проведения работ и 170 км от порта Висмар.
Напомним, что судно «Фортуна» работало на укладке трубопровода в ИЭЗ ФРГ с 11 декабря. Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря. Затем, начиная с 15 января, «Фортуна» может начать укладывать трубы «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании, сообщало Датское агентство по мореплаванию.
Напомним, «Газпром» достраивает трубопровод «Северный поток-2» своими силами после прекращения работ швейцарским подрядчиком из-за наложенных санкций США. Российский газопровод готов на 94%. Из 2460 км трубопровода построено свыше 2300 км.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснял НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.
«Будут мешать, политически давить, угрожать санкциями, против кого-нибудь, возможно, успеют даже их ввести. Сейчас идет гонка со временем. Желательно достроить быстрее, чтобы минимизировать возможные риски. А с другой стороны, европейцы уже достаточно красноречиво обозначили свою позицию. Позиция "Газпрома" и России также ясна. Все стороны готовы идти до конца. Мне в данном случае сложно предположить, какого рода давление смогут оказать противники проекта, чтобы сделать его реализацию невозможной», - отметил он.
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