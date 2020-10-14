ТРЦ «РИО» в Москве грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «РИО» на Ленинском проспекте Москвы, сообщила журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Юго-Западном административном округе Оксана Комракова.
Проверка ведомства показала, что в торговом центре нет оборудования для обеззараживания воздуха, а дезинфекция проводится неэффективными средствами и без утвержденного графика проведения таких работ.
ТРЦ в связи с найденными нарушениями может получить штраф до 300 тысяч рублей.
Также во вторник ведомство нашло аналогичные нарушения в магазине сети «Ситилинк» на севере Москвы, напоминает «Мир24».
Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило нарушения мер профилактики коронавируса в магазине сети Adidas на западе Москвы, напоминают «Аргументы недели» . В ходе проверки выяснилось, что на входе в магазин не проверяют температуру, а перчаток не было как у посетителей, так и у работников торговой точки. Компании грозит штраф до 300 тыс. руб. Ранее сотрудники ОАТИ выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в магазине сети «Л'Этуаль» также на западе столицы.
Власти Москвы уже приостанавливали деятельность нескольких магазинов продовольственных торговых сетей из-за нарушения перчаточно-масочного режима. Глава Союза потребителей Петр Шелищ в эфире НСН поддержал это решение, отметив, что это важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.
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