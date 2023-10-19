«Триллионы рублей!»: В Госдуме исключили полную компенсацию советских вкладов

Финансовые последствия для граждан, связанные с распадом СССР, четко прослеживаются, но компенсировать потери сегодня не получится, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

В текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в интервью НСН.

Накануне депутат Владимир Сенин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Есть несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.

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«Наша рабочая группа по вкладам работает с представителями органов исполнительной власти совместно со Сбербанком. Вопрос заключается в том, что, конечно, есть финансовые последствия для граждан, связанные с распадом СССР и распадом той экономической модели, которая существовала… Сегодня достаточно сложно компенсировать в полном объеме, это триллионы и триллионы рублей. Говорить о том, что в сегодняшней напряженной экономической ситуации можно каким-то чудесным образом все компенсировать, было бы неправильно. Но думать об этом, конечно, надо», - сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. При этом в 2024 году необходимый объем средств для погашения государственных целевых долговых обязательств при переводе в них сбережений граждан составит 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона рублей, а в 2026-м — 66,8 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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