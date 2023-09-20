Аналитик Ващелюк посоветовала россиянам открывать «короткие» вклады

По ее мнению, предпочтение стоит отдать депозитам на короткий срок, процентные ставки по которым выше.

«После завершения срока - через два-три месяца - с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой», - сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ващелюк обратила внимание на выгоду от открытия накопительных счетов. Также она посоветовала не затягивать с оформлением кредитов, ставки по которым будут расти.

Центральный банк России 15 сентября поднял ключевую ставку на 1%. Крупные банки объявили, что повысят ставки по депозитам на 0,5-1%, передает «Радиоточка НСН».

