«Триллиона не хватит». Экономист об антикризисных мерах правительства

«Этих средств, конечно, окажется недостаточно. Но положение таково, что денег будет не хватать даже при увеличении этой суммы в два или три раза. Данные меры направлены на то, чтобы смягчить удар кризиса по предприятиям. И по рабочим местам, естественно, тоже. Здесь задачи такие - увеличить финансовую устойчивость предприятий, уменьшить давление на них ранее взятых кредитов, это субсидирование ставки процента, это средства для выплаты заработной платы. Таким образом, люди смогут получать зарплату и сохранять рабочие места в обстановке, которая будет оставаться очень и очень непростой в ближайшие месяцы, как минимум, в течение полугода. Меры и средства направлены на то, чтобы уменьшить негативный эффект. Вывести предприятия из кризиса за счет увеличения этих средств, я думаю, не получится. Получится только уменьшить потери и обеспечить этим предприятиям некоторую устойчивость. Нужно давать возможность восстанавливать производство. Нужна уже не защита от падения, а создание условий оживления и роста. Но это уже следующий этап», - заявил он.

По данным Forbes, еще 153 млрд рублей планируется направить на предприятия пострадавших отраслей, для выплат своим сотрудникам сумм в размере одной установленной минимальной оплаты труда.