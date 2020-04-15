«Триллиона не хватит». Экономист об антикризисных мерах правительства
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, что средств, выделенного на поддержку страны, хватит лишь на уменьшение негативного эффекта от кризиса.
Правительство намерено представить второй пакет мер по поддержке экономики суммой в 1 трлн рублей. Сообщается, что на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 100 млрд рублей. На социальную помощь планируется потратить около 300 млрд рублей. Самой большой статьей расходов станет субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50% госгарантии.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что сегодняшняя стратегия властей заключается в попытке сохранить рабочие места и предприятия от банкротства. По его словам, для вывода экономики из кризиса нужны другие решения и действия.
«Этих средств, конечно, окажется недостаточно. Но положение таково, что денег будет не хватать даже при увеличении этой суммы в два или три раза. Данные меры направлены на то, чтобы смягчить удар кризиса по предприятиям. И по рабочим местам, естественно, тоже. Здесь задачи такие - увеличить финансовую устойчивость предприятий, уменьшить давление на них ранее взятых кредитов, это субсидирование ставки процента, это средства для выплаты заработной платы. Таким образом, люди смогут получать зарплату и сохранять рабочие места в обстановке, которая будет оставаться очень и очень непростой в ближайшие месяцы, как минимум, в течение полугода. Меры и средства направлены на то, чтобы уменьшить негативный эффект. Вывести предприятия из кризиса за счет увеличения этих средств, я думаю, не получится. Получится только уменьшить потери и обеспечить этим предприятиям некоторую устойчивость. Нужно давать возможность восстанавливать производство. Нужна уже не защита от падения, а создание условий оживления и роста. Но это уже следующий этап», - заявил он.
По данным Forbes, еще 153 млрд рублей планируется направить на предприятия пострадавших отраслей, для выплат своим сотрудникам сумм в размере одной установленной минимальной оплаты труда.
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