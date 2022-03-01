«Триллион на заплатки!»: Ситуацию на фондовом рынке сравнили с «торфяным пожаром»
«Одеяло экономической жизни» сейчас будет рваться во всех местах, однако у государства впервые возник дефицит денег на «заплатки», сказал НСН Игорь Липсиц.
Триллион рублей, выделенный на покупку акций российских компаний в условиях санкций, может смягчить падение рынка, но «на коротком горизонте», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Игорь Липсиц.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний.
«Триллион – это немаленькая сумма, но сейчас одеяло нашей жизни будет рваться во всех местах. Будут пытаться ставить заплатки на те места, которые стали видны первыми, самые острые и болезненные. Будут пытаться забирать из одного места и перекладывать в другое. Потом у нас произойдет очень быстрое повышение темпов инфляции и возникнет ситуация, когда пенсии будет не хватать на "хоть что-то", - будут бросать деньги, чтобы выплатить пособия пенсионерам. Потом выяснится еще какая-то беда, и нужно будет бросать на нее деньги. Россия перешла в режим постоянного тушения торфяного пожара, когда в одном месте вроде загасили огонь, а в другом он вдруг прорвался», - сказал Липсиц.
По его словам, без господдержки фондовому рынку грозит обрушение.
«Насколько это (выделение триллиона рублей - прим. НСН) сильно удержит российский фондовый рынок, сказать сложно, но может быть каким-то образом смягчит его падение на коротком горизонте. Но долго выделяться такая помощь, конечно, не может, поэтому дальше все опять вернется на круги своя. Это попытка остановить падение курсов на фондовом рынке, потому что держать его долго закрытым нельзя. До 5 марта его заблокировали, но все хотят его как-то разблокировать, потому что нужно выводить деньги. Понятно, что, если не будет никаких мер поддержки, то, конечно, будет очень сильное обрушение», - прогнозирует Липсиц.
При этом он предупредил, что обесценивание акций приведет к банкротству ряда компаний.
«Обесценивание акций означает, что у вас будут под большим вопросом кредиты, которые были даны под залог этих ценных бумаг. Тогда надо возвращать деньги банкам, а это уже банкротство компаний. Поэтому приходится выделять эти деньги, чтобы каким-то образом предотвратить это падение. Конструкция примерно такая», - разъяснил экономист.
Липсиц также отметил, что Россия впервые столкнулась с дефицитом средств, поэтому не стоит ожидать частых крупных вливаний.
«Сейчас сложно ожидать от государства больших средств, потому что у него впервые возникает ситуация ограниченности денежных ресурсов. Раньше была идея, что у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), мы можем оттуда брать деньги, но эти средства были вложены в ЗВР и валютные резервы в ценных бумагах за рубежом, а сейчас это все заблокировано. Мы попали в ситуацию, что чем дальше, тем больше государство сможет оказывать какую-то помощь только за счет эмиссии рубля. А эмиссия – это инфляция, тоже тяжелая история. Поэтому большие суммы можно не очень долго выделять», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее премьер-министр России заявил, что власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец сказал НСН в этой связи, что, возможно, выкупить долю иностранных инвесторов в российских активах смогут олигархи, получившие амнистию.
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