«Триллион на заплатки!»: Ситуацию на фондовом рынке сравнили с «торфяным пожаром»

Триллион рублей, выделенный на покупку акций российских компаний в условиях санкций, может смягчить падение рынка, но «на коротком горизонте», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Игорь Липсиц.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний.