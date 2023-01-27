«Экстремальная ситуация»: В Госдуме пообещали пересчитать «астрономические» платежки за ЖКУ

Регионы могут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ в рамках 9%, все незаконные повышения будут выявлены в конце месяца, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН.

После новогодних праздников россияне получили платежки ЖКХ с астрономическими суммами. На фоне внеплановой индексации тарифов с 1 декабря скорректировали и плату за отопление, причем не в пользу жильцов. По факту платежки выросли больше, чем обещали в рамках внеплановой декабрьской индексации (9-10%), пишет «МК». О проблеме заявляли жители Санкт-Петербурга, Оренбурга, Челябинска, Улан-Удэ и других городов. Пахомов обещал разобраться со всеми незаконными повышениями тарифов.

«У нас каждый регион принял решение о повышении, все это должно уложиться в 9%, не выше. Все, что выше, это уже какая-то экстремальная ситуация и необходимо разбираться. Мы по итогам января такой мониторинг будем проводить. Там, где есть превышения, будем разбираться. Если где-то будут зафиксированы незаконные решения, будет произведен перерасчет и в следующем месяце это будет учтено. При этом, если человек, условно говоря, каждый месяц не доплачивал, ему по итогам года могут выставить общую платежку», - сказал он.

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Также Пахомов отметил, что профильный комитет Госдумы сейчас работает над законопроектом, который обяжет управляющие компании отчитываться перед жителями о любых изменениях тарифов.

«Еще вариант – у нас на отопление стоят счетчики, если был слишком холодный декабрь, мог произойти перерасчет, но это все должно быть обоснованно. Мы готовим решение, чтобы поставщик услуг доказывал человеку необходимость повышения тарифов и так далее. Управляющие компании должны людям объяснять, тогда вопросов не будет. Сегодня законодательство не обязывает поставщика услуг и управляющие компании это делать. Мы над этим работаем», - рассказал собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ для отчета управляющих компаний.

