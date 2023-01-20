Депутат Разворотнева: До единой платежки ЖКХ еще очень далеко
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отметила, что должна быть налажена работа централизованной информационной системы.
В России уже несколько лет продолжается работа по созданию информационной системы для единой платежки ЖКХ, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Пока по единой платежке никаких решений не принято, сейчас дорабатывается система ГИС ЖКХ, которая станет основой для этого, пока она не работает достаточно хорошо. Интеграция начисления нам очень важна и с точки зрения начисления субсидий. До обязательной единой платежки нам еще очень далеко. Большинство людей сейчас все равно используют бумажные платежки, несмотря на цель постепенно переходить на электронный формат», - рассказала она.
С начала 2023 года в жизни россиян придут новые цены на услуги жилищных и коммунальных услуг. Во-первых, изменится предельный индекс роста тарифов на оплату коммунальных услуг. Он повысится на 9%, также может вырасти плата за капитальный ремонт. Например, в Московской области взносы на капремонт подорожают на 16,7%. Во-вторых, если собственники квартир не будут оплачивать коммунальные услуги, суммы их долга могут распределить между соседями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул во время крещенских купаний
- Подполковник армии США: Поставки оружия НАТО Киеву не изменят ход конфликта
- Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму свыше 400 млн евро
- «По ходу люблю»: The Hatters выпустили новый альбом
- Депутат Разворотнева готовит законопроект об отчете управляющих компаний
- Клишас назвал идеологию США «современной формой неонацизма»
- Депутат Разворотнева призвала создать Совет жильцов в каждом доме
- Депутат Разворотнева: До единой платежки ЖКХ еще очень далеко
- Экс-депутат бундестага: Украина не сохранится в изначальных границах
- Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru