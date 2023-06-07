«Третьи страны и биткоин»: Как Россия может обойти блокировку оплат санкционки

У страны по-прежнему имеются несколько лазеек для решения проблемы, рассказал НСН Владимир Матягин.

Россия сможет оплачивать санкционный товар через третьи страны, в том числе Китай и Киргизию, либо использовать в расчетах биткоин. Об этом в разговоре с НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Добить старушку Европу?»: Запад готовится наказать партнеров России санкциями

Банки Армении, Казахстана и Гонконга стали блокировать оплату российских юрлиц по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры и другую электронику. Поставщики пытаются ввести ее под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты, рассказал «Коммерсантъ» один из собеседников издания.

«Пока проблема только возникла, ее надо осмыслить. Альтернативы этим странам есть. Тот же самый Китай, Киргизия и так далее. Лазейка найдется. Турция, думаю, тоже не ввела [запрет на ввоз товара]. Будут через Турцию ввозить. Может, будут и биткоины использовать в этой схеме... Пока еще страны есть, которые не вводят против нас ограничительные меры», - сказал Матягин.

Ранее первый зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил запрет въезда в Россию польским фурам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкционные Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры