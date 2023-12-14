Треть российских айтишников пожаловалась на снижение доходов
Более трети (34,9%) российских IT-специалистов столкнулись со снижением доходов, говорится в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), передает «Коммерсант».
Также около трети опрошенных указывают на непосредственное влияние западных санкций, хотя 27 процентов их не замечают. Между тем, по данным Минцифры, заработки самих IT-компаний в РФ растут на 20%.
В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самые высокие ожидания именно у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей.
Сегодня самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили в сервисе Авито Работа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru