Треть российских айтишников пожаловалась на снижение доходов

В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самые высокие ожидания именно у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей.

Сегодня самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили в сервисе Авито Работа, передает «Радиоточка НСН».

