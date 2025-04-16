Посол РФ в Швеции заявил, что удар в Сумах был нанесен по ВСУ

В ответ российский дипломат указал, что атака была нацелена на скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины и их иностранных партнёров.

Посол отметил, что, ВСУ регулярно нарушают международное гуманитарное право, размещая военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой и используя гражданское население в качестве «живого щита».

На месте удара по Сумам находились около 200 военных Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

