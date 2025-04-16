Посол РФ в Швеции заявил, что удар в Сумах был нанесен по ВСУ
Российский посол в Швеции Сергей Беляев посетил МИД страны, где ему была озвучена позиция шведских властей относительно последнего удара Вооружённых сил РФ по украинским военным в Сумах, сообщает ТАСС.
В ответ российский дипломат указал, что атака была нацелена на скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины и их иностранных партнёров.
Посол отметил, что, ВСУ регулярно нарушают международное гуманитарное право, размещая военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой и используя гражданское население в качестве «живого щита».
На месте удара по Сумам находились около 200 военных Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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