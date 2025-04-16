СМИ: В ВСУ заманили тысячи колумбийских наёмников зарплатой от $3000
16 апреля 202505:16
Тысячи граждан Колумбии стали наёмниками и отправились воевать за Вооруженные силы Украины из-за зарплатных обещаний, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на вернувшегося домой колумбийского наёмника Карлоса Моралеса.
По словам мужчины, ему платили примерно $1,8 тыс. вместо обещанных $3 тыс. за выполнение разведывательных задач.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru