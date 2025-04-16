СМИ: Укрепившийся рубль – самая доходная валюта мира с начала года

По данным агентства, с начала текущего года российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 38%. На рубль никак не влияет наблюдающийся на мировых рынках отток капиталов. При этом поддержку рублю оказывает потепление в отношениях России и США.

По словам экспертов, в ближайшей перспективе нет причин для ослабления российской валюты.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил в эфире НСН, что американские инвесторы сами инвестируют деньги в экономику России, что приводит к росту рубля.

