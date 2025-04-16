СМИ: Укрепившийся рубль – самая доходная валюта мира с начала года

Рубль, заметно укрепившийся по отношению к доллару, является самой доходной валютой в мире с начала 2025 года, сообщает Bloomberg.

Экономист объяснил, как «ковбойские деньги» Трампа укрепили рубль

По данным агентства, с начала текущего года российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 38%. На рубль никак не влияет наблюдающийся на мировых рынках отток капиталов. При этом поддержку рублю оказывает потепление в отношениях России и США.

По словам экспертов, в ближайшей перспективе нет причин для ослабления российской валюты.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил в эфире НСН, что американские инвесторы сами инвестируют деньги в экономику России, что приводит к росту рубля.

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