СМИ: Принцу Гарри в ходе визита во Львов подарили «русский» кулич
Принцу Гарри во время его визита во Львов подарили «русский» кулич, сообщает издание «Телеграф».
Это вызвало большой скандал в медиапространстве Украины. При этом мнения украинцев разделились. Одни считают, что речь идет о традиционной украинской паске, другие — что получил именно «русский» кулич.
Как заявила исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко, Гарри преподнесли характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.
Ранее стало известно, что принц Гарри совершил тайный визит на Украину. Поездка состоялась 10 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru