СМИ: Принцу Гарри в ходе визита во Львов подарили «русский» кулич

Это вызвало большой скандал в медиапространстве Украины. При этом мнения украинцев разделились. Одни считают, что речь идет о традиционной украинской паске, другие — что получил именно «русский» кулич.

Как заявила исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко, Гарри преподнесли характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.

Ранее стало известно, что принц Гарри совершил тайный визит на Украину. Поездка состоялась 10 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

