«Великолепная работа»: Салливан оценил меры Набиуллиной по укреплению рубля

«Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — подчеркнул Салливан.

Вместе с тем американский посол высказал мнение, что со временем влияние санкций и мер экспортного контроля на россиян значительно возрастет, пишет РИА ФАН. Кроме того, Москве и Вашингтону понадобятся «годы, если не больше» на восстановление торговых отношений.

Ранее Салливан допустил, что Россия и США могут закрыть свои посольства, однако полный разрыв связей между странами невозможен, отмечает телеканал «360».

