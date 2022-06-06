«Великолепная работа»: Салливан оценил меры Набиуллиной по укреплению рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина талантливо провела работу по укреплению рубля, считает посол США в России Джон Салливан. Об этом дипломат заявил в интервью ТАСС.

Посол США в России допустил взаимное закрытие посольств двух стран

«Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — подчеркнул Салливан.

Вместе с тем американский посол высказал мнение, что со временем влияние санкций и мер экспортного контроля на россиян значительно возрастет, пишет РИА ФАН. Кроме того, Москве и Вашингтону понадобятся «годы, если не больше» на восстановление торговых отношений.

Ранее Салливан допустил, что Россия и США могут закрыть свои посольства, однако полный разрыв связей между странами невозможен, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: кадр из видео YouTube
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