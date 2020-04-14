Траты в салонах красоты выросли в 3,5 раза на второй неделе самоизоляции
На второй неделе самоизоляции объёмы покупок россиян в продуктовых магазинах не изменились, в аптеках — снизились, зато резко возросли траты в салонах красоты. Такие данные приводит пресс-служба ВТБ по итогам анализа транзакций клиентов, сообщает РИА Новости.
На второй неделе самоизоляции власти Москвы временно разрешили работу учреждением с медицинской лицензией. За первые же дни объём транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, пик пришёлся на 10 апреля — день, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что открывать салоны красоты пока ещё преждевременно.
В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, введённый для борьбы с распространением коронавируса. Выходить можно только на работу, в продуктовые магазины и аптеки, можно вынести мусор или погулять с собакой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Сибири и на Урале начал дешеветь бензин
- В Италии суточный прирост заболевших Covid-19 стал минимальным за месяц
- МИД объявил демарш Госдепу США из-за вывоза российских школьников
- Политолог заверил в отсутствии нарушений товарооборота между странами ЕАЭС
- Глава Минюста назвал бунт в ангарской ИК-15 «срежиссированным извне»