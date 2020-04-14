Траты в салонах красоты выросли в 3,5 раза на второй неделе самоизоляции

На второй неделе самоизоляции власти Москвы временно разрешили работу учреждением с медицинской лицензией. За первые же дни объём транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, пик пришёлся на 10 апреля — день, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что открывать салоны красоты пока ещё преждевременно.

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, введённый для борьбы с распространением коронавируса. Выходить можно только на работу, в продуктовые магазины и аптеки, можно вынести мусор или погулять с собакой.

