Траты россиян на новые авто в апреле снизились на 13%

Согласно данным, причиной снижения стало сокращение объема реализации новых легковых машин. Отмечается, что в середине весны россияне потратили на покупку новых авто 431,3 млрд рублей, показатель в 2,1 раза выше аналогичного уровня прошлого года, однако на 13,1% меньше, чем месяцем ранее.

Эксперты считают, что результат в апреле является достаточно высоким, так как сумма трат на покупку машин второй месяц подряд превышает 400 млрд рублей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН отметил, что цены на вторичном рынке автомобилей выросли на 10-30% и продолжат увеличиваться из-за повышения утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».

