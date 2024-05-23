Траты россиян на новые авто в апреле снизились на 13%
Расходы россиян на покупку новых автомобилей в апреле снизились на 13%, до 430 млрд рублей, после рекордных значений в марте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и банка «Открытие».
Согласно данным, причиной снижения стало сокращение объема реализации новых легковых машин. Отмечается, что в середине весны россияне потратили на покупку новых авто 431,3 млрд рублей, показатель в 2,1 раза выше аналогичного уровня прошлого года, однако на 13,1% меньше, чем месяцем ранее.
Эксперты считают, что результат в апреле является достаточно высоким, так как сумма трат на покупку машин второй месяц подряд превышает 400 млрд рублей.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН отметил, что цены на вторичном рынке автомобилей выросли на 10-30% и продолжат увеличиваться из-за повышения утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru