Траты россиян на новые авто в апреле снизились на 13%

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в апреле снизились на 13%, до 430 млрд рублей, после рекордных значений в марте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и банка «Открытие».

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Согласно данным, причиной снижения стало сокращение объема реализации новых легковых машин. Отмечается, что в середине весны россияне потратили на покупку новых авто 431,3 млрд рублей, показатель в 2,1 раза выше аналогичного уровня прошлого года, однако на 13,1% меньше, чем месяцем ранее.

Эксперты считают, что результат в апреле является достаточно высоким, так как сумма трат на покупку машин второй месяц подряд превышает 400 млрд рублей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН отметил, что цены на вторичном рынке автомобилей выросли на 10-30% и продолжат увеличиваться из-за повышения утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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