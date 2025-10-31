В ОП заявили, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение

Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу», - заявил Гриб.

По словам общественника, такой переход - «вопрос лишь времени», и важно обсудить инициативу без паники, пишет RT. Гриб подчеркнул, что изменения позволят сохранить учительские кадры и предоставят возможность выпускникам поступать в вузы в 18 лет.

Вместе с тем замсекретаря ОП назвал обсуждение перехода к обучению в течение 12 лет только началом диалога, которое не подразумевает немедленных изменений.

Ранее в Минпросвещения заявили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста учеников и обеспечивает эффективное освоение учебных материалов.

