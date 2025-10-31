В ОП заявили, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение
Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу», - заявил Гриб.
По словам общественника, такой переход - «вопрос лишь времени», и важно обсудить инициативу без паники, пишет RT. Гриб подчеркнул, что изменения позволят сохранить учительские кадры и предоставят возможность выпускникам поступать в вузы в 18 лет.
Вместе с тем замсекретаря ОП назвал обсуждение перехода к обучению в течение 12 лет только началом диалога, которое не подразумевает немедленных изменений.
Ранее в Минпросвещения заявили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста учеников и обеспечивает эффективное освоение учебных материалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России допустили появление ЕГЭ по искусственному интеллекту
- В ОП заявили, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение
- Срок вступления новых правил утильсбора перенесут на 1 декабря
- В ДТП с трамваем в Туле погибли четыре человека
- Шнуров: Покинувшие РФ артисты не создают интересных культурных продуктов
- «В рестораны не пойдут»: Какие заведения останутся в плюсе после Хэллоуина
- Над Россией сбили 130 украинских дронов
- Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам
- Мирошник: Украина не хочет забирать тела погибших солдат
- Никаких «Заклятий»: Тося Чайкина раскрыла, что смотрит на Хэллоуин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru