Срок вступления новых правил утильсбора перенесут на 1 декабря

Вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в России намерены перенести на 1 декабря. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров поручил министерству рассмотреть возможность переноса сроков введения новых правил, напоминает «Свободная пресса». До этого планировалось, что изменения будут действовать с 1 ноября.

Как отметили в Минпромторге, решение о переносе на месяц предполагаемого вступления в силу постановления о новых параметрах расчета утильсбора приняли с учетом интересов россиян, которые «могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта... или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке».

В ведомстве указали, что решение позволит гражданам получить уже заказанные машины по нынешним правилам.

