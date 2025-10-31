В России допустили появление ЕГЭ по искусственному интеллекту

Единый государственный экзамен по искусственному интеллекту и информационным технологиям могут ввести в России в будущем. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Не исключаю, что в будущем может появиться комплексный ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям - это вопрос времени», - рассказал эксперт в интервью РИА Новости.

По словам Гриба, в России уже увеличивают число школьных предметов и обязательных экзаменов, например, вводят ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике - для инженерных. При этом общественник призвал не слишком расширять список испытаний, они «достаточно сложные».

Между тем Минобрнауки утвердило новые минимальные пороговые значения баллов на ЕГЭ для абитуриентов, пишет «Свободная пресса». Так, по русскому и иностранному языкам, профильной математике, истории, литературе, биологии, географии, химии нужно будет набрать не меньше 40 баллов.

