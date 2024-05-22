Китай стал третьим по доходам поставщиком автомобилей в мире

Китай вышел на третье место в мире по доходам от продаж автомобилей по итогам 2023 года, подсчитали РИА Новости.

Так, за прошедший год страна продала за рубеж машин на $97 млрд. Доля китайских производителей на мировом рынке достигла 8,4%.

Титов: Обсуждение вопроса производства китайских машин в РФ пройдет в июне

Лидером по продажам остается Германия ($197 миллиардов за год), второе место также традиционно у Японии – там за год на продажах машин заработали $123 миллиардов.

Сегодня среди слабых мест китайских автомобилей часто выделяют электронику, тормоза и коробки передач. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов отрасли. Сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова отметила, что ресурс у китайских авто в несколько раз меньше, чем у европейских, и они действительно ломаются чаще.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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