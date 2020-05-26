Транзит российского газа через «Ямал — Европу» практически остановился

Завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа привел к тому, что голубое топливо де-факто перестало транспортироваться через трубопровод «Ямал — Европа».

Так, по состоянию на воскресенье, 24 мая, объемы прокачки газа на польско-белорусской границе упали до 17,3 млн кубометров — это всего 18 процентов от пропускной способности газопровода.

Отказ от транзитного договора с Польшей выгоден «Газпрому»

При этом в ходе проведенного аукциона на понедельник, 25 мая, загрузка газопровода и вовсе упала до десяти процентов, сообщает «Коммерсант».

Поставки российского газа обвалились из-за резкого падения спроса и рекордного снижения цен. В результате «Газпром» решил максимально загрузить другие газопроводы, которые транспортируют топливо в Европу. К примеру, в мае среднесуточный транзит через территорию Украины составлял около 150 млн кубометров.

В середине мае закончился срок действия 25-летнего контракта с Польшей на прокачку российского газа через территорию страны. В результате сейчас топливо поставляется за счет предварительного бронирования на аукционах — до 1 июля 2020 года они проходят в ежедневном формате.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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