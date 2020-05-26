Транзит российского газа через «Ямал — Европу» практически остановился

При этом в ходе проведенного аукциона на понедельник, 25 мая, загрузка газопровода и вовсе упала до десяти процентов, сообщает «Коммерсант».



Поставки российского газа обвалились из-за резкого падения спроса и рекордного снижения цен. В результате «Газпром» решил максимально загрузить другие газопроводы, которые транспортируют топливо в Европу. К примеру, в мае среднесуточный транзит через территорию Украины составлял около 150 млн кубометров.



В середине мае закончился срок действия 25-летнего контракта с Польшей на прокачку российского газа через территорию страны. В результате сейчас топливо поставляется за счет предварительного бронирования на аукционах — до 1 июля 2020 года они проходят в ежедневном формате.

