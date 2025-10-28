Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса стран

Япония и США подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» альянса двух стран. Об этом пишет РИА Новости.

Документ подписали президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, стороны подписали соглашение о поставках редкоземельных элементов и важнейших минералов. Япония и США будут использовать экономические инструменты и совместные инвестиции для ускоренного развития рынков, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Трамп прибыл в Японию с официальным трехдневным визитом. Глава Белого дома уже провел встречу с императором Нарухито.

