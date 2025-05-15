«Ядерная программа Ирана достаточно серьезная и обширная, это большие масштабы. Одномоментно остановить этот процесс невозможно, там целая инфраструктура создана, что уже легло в основу развития страны. Но, конечно, это новый виток в этом вопросе. На этом фронте у президентов США не было никаких успехов почти 50 лет. За это время Иран стал очень серьезным игроком в мировом сообществе. Для США было бы логично согласиться на 3,67% обогащенности урана, это не будет угрожать созданием ядерного оружия. Народ Ирана устал от международных санкций, сами власти искренне готовы отказаться от ядерной программы, которая смущает США», - объяснил он.

Также Сафаров подчеркнул, что снятие санкций с Ирана выгодно европейским странам, экономика которых переживают стагнацию.

«При этом для снятия ряда санкций требуется решение не только США, много вопросов остается. Иранская экономика – это очень лакомый кусок мировой экономики. Поэтому остальные страны тоже быстро пойдут на снятие ограничений. Для европейских стран, экономика которых находится в стагнации, Иран станет спасительной подпиткой. Первый шаг, конечно, за Трампом. Я оцениваю шансы снятия санкций с Ирана как очень высокие», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. Также Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие».

Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что Трамп «идет на поклон мусульманскому миру». По его словам, вслед за Сирией Трамп отменит санкции и против Ирана.

