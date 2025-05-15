«Лакомый кусок»: Евросоюз поддержит снятие санкций с Ирана вслед за Трампом
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил НСН, что иранская экономика станет «спасательной подпиткой» для Европы.
Иран действительно готов отказаться от «пугающих» пунктов своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, но это не произойдет моментально, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом Дональдом Трампом в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, сообщил главный советник верховного лидера Ирана по политическим и ядерным вопросам Али Шамхани в интервью NBC News. Тегеран со своей стороны обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, а также согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования. Сафаров уверен, что Иран впервые за 50 лет готов решить этот вопрос.
«Ядерная программа Ирана достаточно серьезная и обширная, это большие масштабы. Одномоментно остановить этот процесс невозможно, там целая инфраструктура создана, что уже легло в основу развития страны. Но, конечно, это новый виток в этом вопросе. На этом фронте у президентов США не было никаких успехов почти 50 лет. За это время Иран стал очень серьезным игроком в мировом сообществе. Для США было бы логично согласиться на 3,67% обогащенности урана, это не будет угрожать созданием ядерного оружия. Народ Ирана устал от международных санкций, сами власти искренне готовы отказаться от ядерной программы, которая смущает США», - объяснил он.
Также Сафаров подчеркнул, что снятие санкций с Ирана выгодно европейским странам, экономика которых переживают стагнацию.
«При этом для снятия ряда санкций требуется решение не только США, много вопросов остается. Иранская экономика – это очень лакомый кусок мировой экономики. Поэтому остальные страны тоже быстро пойдут на снятие ограничений. Для европейских стран, экономика которых находится в стагнации, Иран станет спасительной подпиткой. Первый шаг, конечно, за Трампом. Я оцениваю шансы снятия санкций с Ирана как очень высокие», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. Также Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие».
Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что Трамп «идет на поклон мусульманскому миру». По его словам, вслед за Сирией Трамп отменит санкции и против Ирана.
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