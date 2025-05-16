Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

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Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта, он указал, что в результате этой встречи им удастся добиться урегулирования, «но может быть, и нет».

«По крайней мере мы узнаем это», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, чо Трамп открыт к любому механизму, который позволит к урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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