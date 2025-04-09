КНР продолжит защищать свои интересы после введения США пошлин в 104 процента

Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов. Так отреагировал в ходе брифинга в среду, 9 апреля, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на введение США пошлин на все товары из Китая в 104%.

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«Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств», - заявил Линь Цзянь. Дипломат пообещал, что страна будет «принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов».

В полночь 9 апреля вступили в силу пошлины на импорт товаров из 57 стран мира, объявленные президентом США Дональдом Трампом. В частности, пошлины затронут Китай, Японию, Вьетнам, Индию, Южную Корею, а также страны Евросоюза.


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Фото: pbc.gov.cn
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