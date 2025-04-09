КНР продолжит защищать свои интересы после введения США пошлин в 104 процента

«Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств», - заявил Линь Цзянь. Дипломат пообещал, что страна будет «принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов».

В полночь 9 апреля вступили в силу пошлины на импорт товаров из 57 стран мира, объявленные президентом США Дональдом Трампом. В частности, пошлины затронут Китай, Японию, Вьетнам, Индию, Южную Корею, а также страны Евросоюза.



