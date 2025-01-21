Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа. Об этом он сообщил в Белом доме после инаугурации.

Он отметил, что дефицит в торговле с Евросоюзом оценивается в 300 миллиардов долларов. В связи с этим он посоветовал коллегам из Европы покупать нефть и газ в США, чтобы «наверстать торговый дисбаланс».

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Также он заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов. Трамп пообещал заполнить все хранилища и поставлять электроэнергию по всему миру. По его словам, в США будут введены пошлины на импорт энергоресурсов.

Американский лидер Дональд Трамп после вступления в должность вывел страну из Парижского соглашения по климату. Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году в Париже. В 2017 году Трамп также принял решение выйти из соглашения, подписанного США при президенте Бараке Обаме в 2015 году. После вступления Джо Байдена в должность президента в 2021 году США вернулись в соглашение. Трамп, однако, заявлял о намерении вновь прекратить участие в нем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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