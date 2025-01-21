Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа. Об этом он сообщил в Белом доме после инаугурации.

Он отметил, что дефицит в торговле с Евросоюзом оценивается в 300 миллиардов долларов. В связи с этим он посоветовал коллегам из Европы покупать нефть и газ в США, чтобы «наверстать торговый дисбаланс».